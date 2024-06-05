Житомирский ТЦК заявил о смерти мужчины от "эпилепсии" – родители говорят, что его убили

СОГ квалифицировала событие как самоувечье. 2 июня от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина скончался в больнице, утверждает ТЦК

ТЦК (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

В пресс-службе Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о смерти военнообязанного. Его семья, с которой пообщались журналисты Суспильного, предполагает, что его убили сотрудники военкомата.

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В ТЦК заявили, что мужчину доставили в один из районных военкоматов 28 мая для прохождения военно-врачебной комиссии. Пресс-служба, ссылаясь на "свидетелей", утверждает, что военнообязанный злоупотреблял алкоголем.

Утром 29 мая у него якобы произошел эпилептический приступ, который работники ТЦК также связали с алкоголем. Утверждается, что мужчине предоставили первую неотложную медицинскую помощь, вызвали скорую.

Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье. 2 июня от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина скончался в больнице.

В то же время родственники умершего, похоронившие его 4 июня, утверждают, что его убили.

"Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа", – заявил отец мужчины.

1 марта 2024 года в Тернопольской области скончался мужчина, два дня проведший в военкомате. Он болел эпилепсией, а на его теле были кровоподтеки и ушибы, утверждает специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

23 мая в одном из закарпатских территориальных центров комплектования умер мужчина, который был признан годным к военной службе по состоянию здоровья. В пресс-службе ТЦК утверждают, что мужчине оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой, но те когда приехали, констатировали смерть.

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