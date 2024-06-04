У Херсоні жінка вкусила поліціянта, "рятуючи" сина від перевірки документів – відео

У Херсоні жінка вкусила поліціянта за руку, не даючи йому перевірити документи її 23-річного сина. Про це повідомили у поліції Херсонської області, а пабліки у соцмережах поширили відео.

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Інцидент стався 4 червня близько опівдня на території ринку в Корабельному районі Херсона. Поліція та працівники Територіального центру комплектування і соцпідтримки здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень.

Як стверджують у поліції, один із чоловіків відмовився надавати документи, що підтверджували б його особу, та став поводитись агресивно. У цей момент, перешкоджаючи поліціянтам перевірити документи, його матір вкусила за руку правоохоронця, а 23-річний чоловік, користуючись моментом, втік.

Правоохоронці зазначили, що чоловік за віком і так не підлягає мобілізації, але його 60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліціянта.

Розпочато провадження за статтею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Стаття передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Фото – поліція Херсонської області

8 квітня 2024 року командувач Сухопутних військ Павлюк висловився щодо ситуації зі ставленням суспільства до представників ТЦК. Він наголосив, що цькування працівників ТЦК є неприпустимим і не можна дозволяти порушення їхніх прав. Водночас не можна і мирися з порушенням прав цивільних.

2 червня ЗСУ попередили українців про нову хвилю фейкових відео, поширених ворогом для дискредитації військових ТЦК – ці ролики знімаються на тимчасово окупованих територіях. Сценарій – нібито неадекватні "військовослужбовці ТЦК" влаштовують алкогольну бійку в кафе, погрожують, розпускають руки, лізуть до дівчат тощо.

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