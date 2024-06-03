У мережі розганяють, що Україна мінує Тису: прикордонники спростували, це ворожа ІПСО

Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що Україна не вдається до заходів посилення кордону з ЄС, які могли б нашкодити чиємусь життю

Андрій Демченко (Фото - Media Center Ukraine - Ukrinform)

Україна не мінує узбережжя Тиси, яку регулярно намагаються перетнути чоловіки, але посилює кордони із Євросоюзом іншими заходами. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Коментуючи розповсюджену у соцмережах інформацію про нібито мінування Україною берегів річки Тиса на тлі випадків загибелі чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон, Демченко сказав, що це не відповідає дійсності.

"Це ворожа ІПСО. Посилення кордону з країнами ЄС та Молдовою, щоб не допускати спроб незаконного перетину, бо це відповідальність України перед державами, з якими ми межуємо, жодним чином не передбачає мінування території або інші дії, які загрожували б життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон", – сказав він.

За словами Демченка, для посилення кордону Україна вдається до інших методів: збільшує кількість прикордонних нарядів і застосовує технічні засоби (спостереження за допомогою відеокамер і безпілотників тощо).

9 травня прикордонна поліція Словаччини заявила, що кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон, зросла більш ніж удвічі, порівнюючи з 2023 роком. Речник ДПСУ повідомив LIGA.net , що у різні періоди цифри можуть різнитися.

, що у різні періоди цифри можуть різнитися. 31 травня ДПСУ показала відео, як на Закарпатті семеро чоловіків прорвали загороджувальну сітку українсько-румунського кордону, щоб перетнути його через річку Тису.

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