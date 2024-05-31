На Закарпатті семеро чоловіків прорвали загороджувальну сітку українсько-румунського кордону, щоб перетнути його через річку Тису. Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба України.

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Прикордонники розповіли, що чоловікам не вдалося це зробити, адже чоловіків із надувними човнами зафіксувала біспектральна камера. Тож прикордонники зупинили їх за 100 м від держрубежу.

Двоє чоловіків зізналися, що віддали організаторам переправлення по $15 000 кожен, а решта — по $5000.

Правоохоронці склали адміністративні протоколи на підозрюваних. Ці справи вже скеровані до суду. Крім того, про умисне пошкодження загороджувального паркану прикордонники повідомили поліцію.

Станом на 10 травня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення близько 11 000 українських чоловіків незаконно перетнули кордон з Румунією, намагаючись уникнути мобілізації.

Речник ДПСУ у коментарі LIGA.net повідомив, що з 2022 року українські прикордонники зафіксували загибель 28 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон через Тису.

26 березня 2024 року голова МВС Молдови заявив, що прикордонники країни планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон.

9 травня прикордонна поліція Словаччини заявила, що кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон, зросла більш ніж удвічі, порівнюючи з 2023 роком. Речник ДПСУ повідомив LIGA.net, що у різні періоди цифри можуть різнитися.

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