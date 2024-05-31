На Закарпатье семеро мужчин прорвали заградительную сетку украинско-румынской границы, чтобы пересечь ее через реку Тиса. Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

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Пограничники рассказали, что мужчинам не удалось это сделать, ведь мужчин с надувными лодками зафиксировала биспектральная камера. Поэтому пограничники остановили их в 100 м от госграницы.

Двое мужчин признались, что отдали организаторам переправки по $15 000 каждый, а остальные – по $5000.

Правоохранители составили административные протоколы на подозреваемых. Эти дела уже направлены в суд. Кроме того, об умышленном повреждении заградительного забора пограничники сообщили в полицию.

По состоянию на 10 мая сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения около 11 000 украинских мужчин незаконно пересекли границу с Румынией, пытаясь избежать мобилизации.

Спикер ГПСУ в комментарии LIGA.net сообщил, что с 2022 года украинские пограничники зафиксировали гибель 28 человек при попытке незаконно пересечь границу через Тису.

26 марта 2024 года глава МВД Молдовы заявил, что пограничники страны планируют сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, пытающихся бежать из Украины через Приднестровский регион.

9 мая пограничная полиция Словакии заявила, что количество украинских мужчин призывного возраста, незаконно пересекающих границу, возросло более чем в два раза по сравнению с 2023 годом. Спикер ГПСУ сообщил LIGA.net, что в разные периоды цифры могут отличаться.

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