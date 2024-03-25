Глава МВС Молдови: Плануємо допомагати Україні ловити ухилянтів у Придністровському регіоні

За словами міністра Ефроса, Молдова має "певні фільтри щодо маршрутів, які йдуть з Придністровського регіону"

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос (Фото: EPA)

Прикордонники Молдови планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухильників, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон. Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, повідомляє Ziarul de Garda.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він зазначив, що в основному, люди, які незаконно перетинають державний кордон – це чоловіки від 18 до 60 років.

"Значною мірою використовується придністровський регіон, і ми практично щотижня проводимо одну-дві операції по боротьбі й руйнуванню різних схем, які організовуються на території Молдови, або громадянами Молдови, або громадянами Молдови спільно з громадянами України", – розповів він.

За словами міністра, Молдова має "певні фільтри щодо маршрутів, які йдуть з Придністровського регіону".

"Ми намагаємося мати більш тісний зв'язок з нашими колегами в Україні, і ми особисто обговорювали це з міністром внутрішніх справ України, щоб відновити спільне патрулювання придністровського регіону з українського боку", – зазначив він та наголосив, що таким чином країна буде запобігати й стримувати цю нелегальну міграцію.

5 січня 2024 року прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії на човні.

Станом на 1 лютого прикордонники зафіксували загибель 24 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон.

8 березня біля кордону з Румунією прикордонники та СБУ затримали мікроавтобус із 34 чоловіками у вантажному відсіку.

Дивіться також: "Абсолютний рекорд". Група із 38 чоловіків намагалась незаконно виїхати з України: відео ДПСУ