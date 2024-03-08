Рейс за 340 000 євро: 34 ухилянтів перевозили до Румунії одним мікроавтобусом – ДПСУ
Біля кордону з Румунією прикордонники та Служба безпеки України затримали мікроавтобус із 34 чоловіками у вантажному відсіку. Про це повідомила ДПСУ.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За даними прикордонників, водій підозрюється в організації незаконного переміщення людей та певний час перебуває в полі зору оперативників ДПСУ.
У ДПСУ зазначили, що він зібрав "клієнтів" через месенджер, а за доставлення до сусідньої країни кожен із них заплатив по 10 000 євро.
Якщо його вину буде доведено – організатору загрожує від трьох до дев'яти років позбавлення волі. Щодо інших затриманих правоохоронці склали адміністративні провадження.
- 5 січня 2024 року прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії на човні.
- Станом на 1 лютого прикордонники зафіксували загибель 24 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон.
Дивіться також: "Абсолютний рекорд". Група із 38 чоловіків намагалась незаконно виїхати з України: відео ДПСУ