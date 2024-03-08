Рейс за 340 000 евро: 34 уклонистов перевозили в Румынию одним микроавтобусом – ГПСУ

По данным ГПСУ, за доставку в соседнюю страну каждый из них заплатил по 10 000 евро

Фото: ГНСУ

У границы с Румынией пограничники и Служба безопасности Украины задержали микроавтобус с 34 мужчинами в грузовом отсеке. Об этом сообщила ГНСУ.

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По данным пограничников, водитель подозревается в организации незаконного перемещения людей и находится в поле зрения оперативников ГНСУ.

Фото: ГНСУ

В ГПСУ отметили, что он собрал "клиентов" через мессенджер, а за доставку в соседнюю страну каждый из них заплатил по 10 000 евро.

Если его вина будет доказана – организатору грозит от трех до девяти лет лишения свободы. В отношении других задержанных правоохранители составили административные производства.

Фото: ГНСУ

Фото: ГНСУ

5 января 2024 года пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию на лодке.

По состоянию на 1 февраля пограничники зафиксировали гибель 24 человек при попытке незаконно пересечь границу.

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