Від початку вторгнення РФ прикордонники зафіксували загибель 24 осіб – понад 80% у Тисі

Йдеться лише про тих, кого вдалося знайти

Фото: Західне регіональне управління ДПСУ - Західний кордон

З початку російського повномасштабного вторгнення українські прикордонники зафіксували загибель 24 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник відомства Андрій Демченко.

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Журналіст запитав, скільки загалом чоловіків загинуло під час спроби незаконно перетнути український кордон у бік інших країн на усіх ділянках з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

"Загалом прикордонними нарядами зафіксовано 24 випадки загибелі осіб з 24 лютого 2022 року", – повідомив Демченко.

Раніше ДПСУ повідомила, що за 2023 рік лише у річці Тиса на Закарпатті потонули близько 20 чоловіків (близько 83% від загального числа загиблих).

Слід зауважити, що йдеться про лише про загибель тих осіб, кого вдалося знайти.

"Щоб незаконно перетнути кордон, люди часто йдуть на шалений і невиправданий ризик. Нерідко це закінчується трагедією. Краще не випробовувати долю та не надихатись чиїмись розповідями про "вдалі подорожі через кордон", – зазначає прикордонна служба.

Наприкінці грудня 2023 року поряд із румунським кордоном затримали порушника, який чинив опір та застосував проти прикордонників газовий балончик.

5 січня 2024 року прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії на човні.

11 січня 35-річний харків'янин у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатися до Молдови крижаною річкою Дністер, його затримали.

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