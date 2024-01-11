35-річний харків'янин у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатися до Молдови крижаною річкою Дністер, його затримали. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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"Плавця, який почав долати дистанцію до берега суміжної держави, вчасно виявив прикордонний наряд. Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку, вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води. Брасиста одразу доставили у підрозділ, де обігріли та напоїли чаєм", – пише відомство.

На чоловіка склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетину кордону, справу скеровано до суду.

Фігуранту загрожує штраф до 8500 грн або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Раніше ДПСУ повідомила, що за 2023 рік лише у річці Тиса потонуло близько 20 чоловіків: "І це ті, кого вдалося знайти…"

Фото: ДПСУ

Наприкінці грудня поряд із румунським кордоном затримали порушника, який чинив опір та застосував проти прикордонників газовий балончик.

5 січня прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії на човні.

10 січня силовики незаконного Придністров'я заявили про нібито стрілянину на кордоні та викрадення своїх "громадян". У ДПСУ спростували цю заяву.

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