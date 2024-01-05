Чоловіки хотіли незаконно потрапити до Молдови човном, але "поромника" випередили – ДПСУ

Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"10 чоловіків з різних регіонів України охоронці рубежів затримали поблизу кордону, на березі Дністра. "Міжнародний трансфер" мав відбутись за допомогою човна з Молдови, але прикордонники випередили "поромника", – пише відомство.

За даними ДПСУ, затримані за допомогою інтернету знайшли канал надання послуг з переміщення осіб через кордон.

Далі, за рекомендаціями, у темний час доби фігуранти дісталися до одного з населених пунктів прикордоння, де їх і мали незаконно переправити, а після завершення "поїздки" чоловіки мали сплатити ділкам по $5000, зазначають правоохоронці.

Дивіться також: Возили ухилянтів через Придністров'я. Правоохоронці заявили про викриття схеми: відео

На затриманих складено адмінпротокол за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Їм загрожує штраф до 13 600 грн або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

"Щоб незаконно перетнути кордон, люди часто йдуть на шалений і невиправданий ризик. Нерідко це закінчується трагедією. Краще не випробовувати долю та не надихатись чиїмись розповідями про "вдалі подорожі через кордон", – пише ДПСУ.

Як зауважує відомство, лише за минулий рік у річці Тиса потонули близько 20 чоловіків: "І це ті, кого вдалося знайти…"

Фото: ДПСУ

Наприкінці грудня поряд з румунським кордоном затримали порушника, який чинив опір та застосував проти прикордонників газовий балончик.

Дивіться також: Контрабандисти робили дрони й слідкували за прикордонниками – відео з підпільного цеху