Мужчины хотели незаконно попасть в Молдову на лодке, но "паромщика" опередили – ГПСУ

Десять мужчин должны были оплатить дельцам по $5000

Фото: ГПСУ

Пограничники задержали десять мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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"10 мужчин из разных регионов Украины охранники рубежей задержали вблизи границы, на берегу Днестра. "Международный трансфер" должен был состояться с помощью лодки из Молдовы, но пограничники опередили "паромщика", – пишет ведомство.

По данным ГПСУ, задержанные с помощью интернета нашли канал по предоставлению услуг по перемещению лиц через границу.

Далее, по рекомендациям, в темное время суток фигуранты добрались до одного из населенных пунктов приграничья, где их и должны были незаконно переправить, а по завершению "поездки" мужчины должны были оплатить дельцам по $5000, отмечают правоохранители.

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На задержанных составлен админпротокол за незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины.

Им грозит штраф до 13 600 грн или административный арест сроком от десяти до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

"Чтобы незаконно пересечь границу люди часто идут на яростный и неоправданный риск. Нередко это заканчивается трагедией. Лучше не испытывать судьбу и не вдохновляться чьими-либо рассказами об "удачных путешествиях через границу", – пишет ГПСУ.

Как отмечает ведомство, только за прошлый год в реке Тиса утонули около 20 мужчин: "И это те, кого удалось найти…"

Фото: ГПСУ

В конце декабря рядом с румынской границей задержали нарушителя, который сопротивлялся и применил против пограничников перечный баллончик.

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