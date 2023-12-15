Контрабандисти робили дрони й слідкували за прикордонниками – відео з підпільного цеху
Контрабандисти у Волинській області використовували безпілотники, щоб стежити за прикордонниками, а ще мали цех із виготовлення дронів. Про це повідомляє Держприкордонна служба.
"Технологічний прорив зробили волинські контрабандисти. Вони використовували БпЛА не лише для відправлення цигарок за кордон, а й для стеження за діями прикордонних нарядів", – пише відомство.
Техніку знайшли військові з Волинського та Львівського прикордонних загонів за підтримки спецпризначенців ДОЗОРу.
ДПСУ пише, що в помешканнях і господарських будівлях фігурантів виявили:
→ мотодельтаплан;
→ вісім БпЛА типу "Літак" і "Квадрокоптер";
→ 2000 пачок контрафактних тютюнових виробів;
→ чорнові записи з доказами протиправної діяльності.
Прикордонники зауважують, що знайшли цілий цех із виробництва дронів, зокрема, лінію 3D-принтерів, котрі друкували деталі до безпілотників.
Вилучені дрони планують передати підрозділам ДПСУ, які виконують завдання у складі Сил оборони, також вивчається можливість використання навичок фігурантів у протидії ворожим військам, підсумовує ДПСУ.
- 13 грудня ДПСУ показала, як на Закарпатті контрабандисти кинули дрон, автівку, ноутбук, півтори тисячі цигарок і втекли.
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