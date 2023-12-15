Контрабандисти у Волинській області використовували безпілотники, щоб стежити за прикордонниками, а ще мали цех із виготовлення дронів. Про це повідомляє Держприкордонна служба.

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"Технологічний прорив зробили волинські контрабандисти. Вони використовували БпЛА не лише для відправлення цигарок за кордон, а й для стеження за діями прикордонних нарядів", – пише відомство.

Техніку знайшли військові з Волинського та Львівського прикордонних загонів за підтримки спецпризначенців ДОЗОРу.

ДПСУ пише, що в помешканнях і господарських будівлях фігурантів виявили:

→ мотодельтаплан;

→ вісім БпЛА типу "Літак" і "Квадрокоптер";

→ 2000 пачок контрафактних тютюнових виробів;

→ чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Прикордонники зауважують, що знайшли цілий цех із виробництва дронів, зокрема, лінію 3D-принтерів, котрі друкували деталі до безпілотників.

Вилучені дрони планують передати підрозділам ДПСУ, які виконують завдання у складі Сил оборони, також вивчається можливість використання навичок фігурантів у протидії ворожим військам, підсумовує ДПСУ.

13 грудня ДПСУ показала, як на Закарпатті контрабандисти кинули дрон, автівку, ноутбук, півтори тисячі цигарок і втекли.

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