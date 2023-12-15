Контрабандисты в Волынской области использовали беспилотники, чтобы следить за пограничниками, а еще у них был цех по изготовлению дронов. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Технологический прорыв совершили волынские контрабандисты. Они использовали БПЛА не только для отправки сигарет за границу, но и для слежки за действиями пограничных нарядов", – пишет ведомство.

Технику нашли военные из Волынского и Львовского пограничных отрядов при поддержке спецназовцев ДОЗОРа.

ГПСУ пишет, что в помещениях и хозяйственных постройках фигурантов обнаружили:

→ мотодельтаплан;

→ восемь БПЛА типа "Самолет" и "Квадрокоптер";

→ 2000 пачек контрафактных табачных изделий;

→ черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Пограничники отмечают, что нашли целый цех по производству дронов, в частности, линию 3D-принтеров, печатавших детали для беспилотников.

Изъятые дроны планируется передать подразделениям ГПСУ, выполняющим задачи в составе Сил обороны, также изучается возможность использования навыков фигурантов в противодействии вражеским войскам, заключает ГПСУ.

13 декабря ГНСУ показала, как на Закарпатье контрабандисты бросили дрон, автомобиль, ноутбук, полторы тысячи сигарет и скрылись.

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