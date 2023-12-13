Прикордонники знайшли обладнання контрабандистів цигарок на Закарпатті. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Відомство повідомило про такі знахідки:

→ саморобний дрон;

→ автомобіль із пусковою установкою та пультом управління;

→ ноутбук із завантаженою картою українсько-угорської ділянки кордону.

Оперативники Мукачівського загону знайшли це обладнання, а також 1500 пачок безакцизних цигарок, підготовлених до переправлення до Угорщини, пише ДПСУ.

"Самі ділки покинули місце "управління", зрозумівши, що їх викрито", – підсумовують у повідомленні.

Верховна Рада 9 грудня 2023 року ухвалила в цілому закон про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. З 1 січня повертається кримінальна відповідальність за контрабанду.

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