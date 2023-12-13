На Закарпатті контрабандисти кинули авто, дрон, ноутбук та півтори тисячі цигарок – відео
Прикордонники знайшли обладнання контрабандистів цигарок на Закарпатті. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
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Відомство повідомило про такі знахідки:
→ саморобний дрон;
→ автомобіль із пусковою установкою та пультом управління;
→ ноутбук із завантаженою картою українсько-угорської ділянки кордону.
Оперативники Мукачівського загону знайшли це обладнання, а також 1500 пачок безакцизних цигарок, підготовлених до переправлення до Угорщини, пише ДПСУ.
"Самі ділки покинули місце "управління", зрозумівши, що їх викрито", – підсумовують у повідомленні.
- Верховна Рада 9 грудня 2023 року ухвалила в цілому закон про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. З 1 січня повертається кримінальна відповідальність за контрабанду.
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