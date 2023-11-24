Повна цистерна цигарок: прикордонники затримали контрабандиста — відео

Прикордонники Чернівецького загону запобігли переміщенню великої партії контрабандних сигарет у пункті пропуску "Красноїльськ". Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

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За даними пресслужби, автоцистерна у якій ховали сигарети, прибула на прикордонно-митне оформлення вночі. У товаросупровідних документах, які надав на контроль водій – значилося, що він прямує на виїзд з України з порожньою цистерною.

Прикордонники мали інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів. Водію запропонували перемістити автомобіль до місця поглибленого огляду за допомогою скануючого пристрою.

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Зазначається, що чоловік почав "всіляко перешкоджати руху свого автомобіля, виривав електричні дроти та запевняв, що авто несправне".

Згодом вантажівку все ж таки оглянули у пункті пропуску "Порубне": сканування показало, що в цистерні були ящики з сигаретами.

У липні правоохоронці заблокували транснаціональний канал збуту еквадорського кокаїну у Львові.

На початку серпня Нацполіція повідомила про перекриття міжнародного каналу контрабанди наркотиків, було вилучено кокаїн на близько пів мільйона доларів США.

У серпні СБУ повідомила про затримання наркоторговців у Київській області, у яких вилучено рекордні за останні роки 20 тонн "товару".

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