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Повна цистерна цигарок: прикордонники затримали контрабандиста — відео

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 17:09
Повна цистерна цигарок: прикордонники затримали контрабандиста — відео - Фото
Фото: Державна прикордонна служба

Прикордонники Чернівецького загону запобігли переміщенню великої партії контрабандних сигарет у пункті пропуску "Красноїльськ". Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

За даними пресслужби, автоцистерна у якій ховали сигарети, прибула на прикордонно-митне оформлення вночі. У товаросупровідних документах, які надав на контроль водій – значилося, що він прямує на виїзд з України з порожньою цистерною.

Прикордонники мали інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів. Водію запропонували перемістити автомобіль до місця поглибленого огляду за допомогою скануючого пристрою.

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Зазначається, що чоловік почав "всіляко перешкоджати руху свого автомобіля, виривав електричні дроти та запевняв, що авто несправне".

Згодом вантажівку все ж таки оглянули у пункті пропуску "Порубне": сканування показало, що в цистерні були ящики з сигаретами. 

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Уляна Кричковська
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