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У Львові затримали гуртових продавців еквадорського кокаїну: продавали брикетами – відео видео

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14.07.2023, 13:38
Відео: Національна поліція України
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У Львові правоохоронці заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

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Зазначається, що учасники наркоугруповання нелегально привозили в Україну еквадорський кокаїн з країн Європи та розповсюджували його гуртовими партіями через перевірених наркодилерів.

Було затримано одного з учасників злочинної групи під час отримання $135 000 в обмін на понад три кілограми кокаїну. Ним виявився колишній поліцейський.

Зловмисники продавали кокаїн брикетами й лише гуртовими партіями, повідомляє відомство.

За кілограм наркотику вони отримували $45 000.

Фото: Національна поліція України

Затримання провели співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Держбюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

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Артем Джеріпа
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