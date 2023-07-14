У Львові правоохоронці заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

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Зазначається, що учасники наркоугруповання нелегально привозили в Україну еквадорський кокаїн з країн Європи та розповсюджували його гуртовими партіями через перевірених наркодилерів.

Було затримано одного з учасників злочинної групи під час отримання $135 000 в обмін на понад три кілограми кокаїну. Ним виявився колишній поліцейський.

Зловмисники продавали кокаїн брикетами й лише гуртовими партіями, повідомляє відомство.

За кілограм наркотику вони отримували $45 000.

Затримання провели співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Держбюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

У 2021 році у берегів Франції правоохоронці перехопили судно з тонною кокаїну. Серед затриманих був українець.

У березні 2023 року прикордонники та СБУ затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну півтора кілограма кокаїну вартістю понад $150 000.

У квітні італійська поліція біля східного узбережжя острова Сицилія виявила партію кокаїну вартістю близько $440 млн.

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