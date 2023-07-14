Во Львове правоохранители заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина. Об этом сообщает Национальная полиция.

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Отмечается, что участники наркогруппировки нелегально привозили в Украину эквадорский кокаин из стран Европы и распространяли его оптовыми партиями через проверенных наркодилеров.

Был задержан один из участников преступной группы при получении $135 000 в обмен на более чем три килограмма кокаина. Им оказался бывший полицейский.

Злоумышленники продавали кокаин брикетами и только оптовыми партиями, сообщает ведомство.

За килограмм наркотика они получали $45 000.

Задержание провели сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и Госбюро расследований по процессуальному руководству Офиса генпрокурора.

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