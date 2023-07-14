Во Львове правоохранители заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина. Об этом сообщает Национальная полиция.
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Отмечается, что участники наркогруппировки нелегально привозили в Украину эквадорский кокаин из стран Европы и распространяли его оптовыми партиями через проверенных наркодилеров.
Был задержан один из участников преступной группы при получении $135 000 в обмен на более чем три килограмма кокаина. Им оказался бывший полицейский.
Злоумышленники продавали кокаин брикетами и только оптовыми партиями, сообщает ведомство.
За килограмм наркотика они получали $45 000.
Задержание провели сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и Госбюро расследований по процессуальному руководству Офиса генпрокурора.
- В 2021 году у берегов Франции правоохранители перехватили судно с тонной кокаина. Среди задержанных был украинец.
- В марте 2023 года пограничники и СБУ задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину полтора килограмма кокаина стоимостью более $150 000.
- В апреле итальянская полиция у восточного побережья острова Сицилия обнаружила партию кокаина стоимостью около $440 млн.
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