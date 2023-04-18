У побережья Италии обнаружили две тонны кокаина на $440 млн – фото, видео
"Товар" был тщательно упакован в водонепроницаемые пакеты, связанные между собой и оснащенные сигнальным фонарем.
Командование финансовой полиции заявило, что плавающие пакеты были сброшены в море для того, чтобы торговые суда могли выловить их и доставить на берег.
"Особый способ упаковки и наличие светового устройства, позволяющего отследить его, натолкнули на гипотезу, что это мог быть груз наркотиков, вероятно, оставленный в море одним из грузовых судов, курсирующих по этому участку побережья, с целью дальнейшего подъема и транспортировки на материк" , – пишут в полиции.
По подсчетам итальянских правоохранителей, цена обнаруженной партии кокаина составляет около $440 млн.
Там добавили, что обнаружение и последующее изъятие двухтонной партии наркотиков является "одной из самых больших находок такого типа" на территории Италии.
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