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У побережья Италии обнаружили две тонны кокаина на $440 млн – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 08:55
У побережья Италии обнаружили две тонны кокаина на $440 млн – фото, видео - Фото
Кокаин у побережья Сицилии (Фото: Полиция Италии)
Полиция Италии у восточного побережья острова Сицилия обнаружила партию кокаина стоимостью около $440 млн. Об этом говорится в сообщении правоохранителей.

"Товар" был тщательно упакован в водонепроницаемые пакеты, связанные между собой и оснащенные сигнальным фонарем.

Командование финансовой полиции заявило, что плавающие пакеты были сброшены в море для того, чтобы торговые суда могли выловить их и доставить на берег.

Фото: Поліція Італії

"Особый способ упаковки и наличие светового устройства, позволяющего отследить его, натолкнули на гипотезу, что это мог быть груз наркотиков, вероятно, оставленный в море одним из грузовых судов, курсирующих по этому участку побережья, с целью дальнейшего подъема и транспортировки на материк" , – пишут в полиции.

По подсчетам итальянских правоохранителей, цена обнаруженной партии кокаина составляет около $440 млн.

Там добавили, что обнаружение и последующее изъятие двухтонной партии наркотиков является "одной из самых больших находок такого типа" на территории Италии.

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Мілана Головань
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наркотики кокаин италия сицилия
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