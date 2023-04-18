У побережья Италии обнаружили две тонны кокаина на $440 млн – фото, видео

Полиция Италии у восточного побережья острова Сицилия обнаружила партию кокаина стоимостью около $440 млн. Об этом говорится в сообщении правоохранителей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Товар" был тщательно упакован в водонепроницаемые пакеты, связанные между собой и оснащенные сигнальным фонарем.

Командование финансовой полиции заявило, что плавающие пакеты были сброшены в море для того, чтобы торговые суда могли выловить их и доставить на берег.

"Особый способ упаковки и наличие светового устройства, позволяющего отследить его, натолкнули на гипотезу, что это мог быть груз наркотиков, вероятно, оставленный в море одним из грузовых судов, курсирующих по этому участку побережья, с целью дальнейшего подъема и транспортировки на материк" , – пишут в полиции.

По подсчетам итальянских правоохранителей, цена обнаруженной партии кокаина составляет около $440 млн.

Там добавили, что обнаружение и последующее изъятие двухтонной партии наркотиков является "одной из самых больших находок такого типа" на территории Италии.

7 октября 2022 года СБУ заявила о нейтрализации криминальной группировки , действовавшей под руководством народного депутата Ильи Кивы.

29 марта 2023 года пограничники задержали мужчину , который пытался ввезти в Украину наркотиков на сумму более $150 000 в месте, где должна быть подушка безопасности в авто.

Читайте также: В Мексике поймали наркобарона из списка самых разыскиваемых беглецов

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.