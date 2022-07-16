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В Мексике поймали наркобарона из списка самых разыскиваемых беглецов

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2022, 03:50
В Мексике поймали наркобарона из списка самых разыскиваемых беглецов - Фото
Фото: El Universal

В Мексике задержан знаменитый наркобарон Рафаэль Каро Кинтеро, известный как основатель некогда мощной преступной группировки "Картель Гвадалахары". Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в мексиканских органах.

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Наркобарон обвиняется в похищении и убийстве агента Управления по борьбе с наркотиками США Энрике "Кики" Камарены в 1985 году. Каро Кинтеро отсидел 28 лет в мексиканской тюрьме за убийство, но вышел на свободу в 2013 году, когда апелляционный суд отменил его 40-летний приговор.

Позже действие приговора было возобновлено, но наркобарон успел убежать.

С тех пор он вернулся к торговле наркотиками и развязал кровавую войну на территории в штате Сонора на севере Мексики.

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Сейчас он находится в списке ФБР самых разыскиваемых преступников. За его голову была объявлена награда в размере $20 млн.

Ожидается, что США потребуют его экстрадиции.

В Мексике поймали наркобарона из списка самых разыскиваемых беглецов
Андрей Водяный
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США Мексика наркотики
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