В Мексике поймали наркобарона из списка самых разыскиваемых беглецов

В Мексике задержан знаменитый наркобарон Рафаэль Каро Кинтеро, известный как основатель некогда мощной преступной группировки "Картель Гвадалахары". Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в мексиканских органах.

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Наркобарон обвиняется в похищении и убийстве агента Управления по борьбе с наркотиками США Энрике "Кики" Камарены в 1985 году. Каро Кинтеро отсидел 28 лет в мексиканской тюрьме за убийство, но вышел на свободу в 2013 году, когда апелляционный суд отменил его 40-летний приговор.

Позже действие приговора было возобновлено, но наркобарон успел убежать.

С тех пор он вернулся к торговле наркотиками и развязал кровавую войну на территории в штате Сонора на севере Мексики.

Читайте также Поле битвы – Мексика. История войны за наркотики и деньги Сейчас он находится в списке ФБР самых разыскиваемых преступников. За его голову была объявлена награда в размере $20 млн. Ожидается, что США потребуют его экстрадиции. В 2017 году Мексика выдала США другого знаменитого наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, который теперь отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме.

Андрей Водяный

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