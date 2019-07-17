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17.07.2019, 18:02

Мексиканский наркобарон Эль Чапо получил пожизненное в США

Мексиканский наркобарон Эль Чапо получил пожизненное в США - Фото
Хоакин "Эль Чапо" Гусман (фото - ЕРА)

62-летний Хоакин Гусман был признан виновным по 10 обвинениям, включая незаконный оборот наркотиков и отмывание денег

Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана к пожизненному заключению плюс 30 лет. Об этом сообщает ВВС.

62-летний Гусман был признан виновным по 10 обвинениям, включая незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.

В 2016 году он сбежал из мексиканской тюрьмы через туннель, но позже был арестован. Он был экстрадирован в США в 2017 году.

Эль Чапо - бывший глава картеля Синалоа, который был крупнейшим поставщиком наркотиков в США.

В ходе судебного разбирательства свидетели сообщили, что он пытал врагов своего картеля.

Выступая через переводчика незадолго до вынесения приговора, Гусман сказал в зале суда в Бруклине, что его заключение в США равносильно "психологическим, эмоциональным и психическим пыткам 24 часа в сутки".

Он также сказал, что судебное разбирательство было несправедливым.

Пока неизвестно, будет ли Гусман обжаловать приговор.

Ранее береговая служба США опубликовала видео задержания подводной лодки, которая перевозила восемь тонн кокаина. 

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Теги: наркоторговля, Эль Чапо, Хоакин Гусман
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