Мексиканский наркобарон Эль Чапо получил пожизненное в США

Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана к пожизненному заключению плюс 30 лет. Об этом сообщает ВВС.
62-летний Гусман был признан виновным по 10 обвинениям, включая незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.
В 2016 году он сбежал из мексиканской тюрьмы через туннель, но позже был арестован. Он был экстрадирован в США в 2017 году.
Эль Чапо - бывший глава картеля Синалоа, который был крупнейшим поставщиком наркотиков в США.
В ходе судебного разбирательства свидетели сообщили, что он пытал врагов своего картеля.
Выступая через переводчика незадолго до вынесения приговора, Гусман сказал в зале суда в Бруклине, что его заключение в США равносильно "психологическим, эмоциональным и психическим пыткам 24 часа в сутки".
Он также сказал, что судебное разбирательство было несправедливым.
Пока неизвестно, будет ли Гусман обжаловать приговор.
Ранее береговая служба США опубликовала видео задержания подводной лодки, которая перевозила восемь тонн кокаина.