Пограничники США показали поимку подлодки с 8 т кокаина: видео

Береговая служба США опубликовала видео задержания подводной лодки, которая перевозила восемь тонн кокаина. Операция была проведена в июне.

Сегодня вице-президент США Майк Пенс поздравил американских пограничников и сказал, что проведенная операция повлечет за собой предъявления официальных обвинений 55 подозреваемым в контрабанде, передает Голос Америки.

Обнародованное видео демонстрирует как пограничники на скоростном моторной лодке высаживаются на надводную часть подводной лодки и стучат по люку, из которого затем появляются подозреваемые.

В Береговой службе отмечают, что конкретно это задержание - одна из операций за последнее время, в ходе которых экипаж корабля Береговой охраны США "Мунро" в целом изъял более 17 тонн кокаина.

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27 июня сообщалось, что на одном из военных самолетов, сопровождавших лайнер президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит G20, перевозили 39 кг кокаина. Наркотик обнаружили в багаже бразильского военнослужащего в Испании.