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Кокаиновая подушка безопасности. Мужчина пытался ввезти в Киев "товара" на $150 000 – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 12:28
Кокаиновая подушка безопасности. Мужчина пытался ввезти в Киев
Фото: Госпогранслужба Украины

Пограничники вместе со Службой безопасности Украины задержали мужчину, который, по словам правоохранителей, пытался ввезти в Украину полтора килограмма кокаина стоимостью свыше $150 000 в месте, где должна быть подушка безопасности в авто. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Пограничники уточнили, что вместо подушки безопасности для пассажира машина была оборудована тайником для наркотиков.

Фото: Держприкордонслужба

Правоохранители установили, что задержанному 63 года. Под видом посещения дочери и внуков он якобы неоднократно отправлялся за "товаром" в одну из стран Западной Европы, а затем сбывал его в Киеве.

Продолжаются следственные действия.

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Мілана Головань
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наркотики пограничники кокаин
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