Кокаиновая подушка безопасности. Мужчина пытался ввезти в Киев "товара" на $150 000 – ГПСУ

Пограничники вместе со Службой безопасности Украины задержали мужчину, который, по словам правоохранителей, пытался ввезти в Украину полтора килограмма кокаина стоимостью свыше $150 000 в месте, где должна быть подушка безопасности в авто. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Пограничники уточнили, что вместо подушки безопасности для пассажира машина была оборудована тайником для наркотиков.

Правоохранители установили, что задержанному 63 года. Под видом посещения дочери и внуков он якобы неоднократно отправлялся за "товаром" в одну из стран Западной Европы, а затем сбывал его в Киеве.

Продолжаются следственные действия.

7 октября 2022 года СБУ заявила о нейтрализации криминальной группировки , действовавшей под руководством народного депутата Ильи Кивы.

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Мілана Головань

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