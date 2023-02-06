ГБР: Разоблачена межрегиональная банда наркоторговцев с товаром на 10 млн грн – видео

Госбюро расследований заявило о разоблачении межрегиональной банды наркоторговцев. Изъят товар на сумму более чем на 10 млн грн, сообщает пресс-служба ГБР.

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Правоохранители отмечают, что по некоторым признакам, за криминальным бизнесом, в том числе и в прифронтовых регионах, стоят спецслужбы РФ, которые таким образом пытаются подорвать обороноспособность страны.

В Госбюро сообщают, что сбыт наркотиков был поставлен на поток в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и других областях. Также злоумышленники активно искали клиентов на прифронтовых территориях.

Наркотики распространяли с помощью Telegram-ботов. Для бизнеса даже создали собственную торговую марку, которую изображали на рекламе. Заказать "товар" можно было круглосуточно всего в несколько кликов – выбрать населенный пункт и вид наркотика.

Оплатить "товар" можно было как в гривне, так и в криптовалюте, для этого использовали специальные платежные системы.

Правоохранители провели 15 обысков в трех областях и изъяли почти 1,5 кг амфетамина, 1 кг метамфетамина, 8 кг синтетических наркотиков и другие вещества, стоимость которых на черном рынке достигает не менее 10 млн грн.

Задержаны пять человек, они арестованы без права на внесение залога. Также планируются сообщения о подозрениях другим участникам группировки.

ГБР сообщает, что еще одна группа наркоторговцев разоблачена в Харькове – местны жители продавали амфетамин, метадон и другие наркотики в прифронтовых районах и областном центре. "Товар" передавали из рук в руки или через почтовые отправления. Свертки с наркотиками маскировали под чай. Во время обысков изъято наркотиков более чем на 100 000 грн. Задержан один из фигурантов.

13 января СБУ заявила, что обезвредила вооруженную группировку наркодельцов в Полтавской области.

Оксана Житнюк

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