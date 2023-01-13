Служба безопасности Украины в результате спецоперации нейтрализовала в Полтавской области крупную группировку наркоторговцев.

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СБУ сообщает, что банда, в которую входили до 10 человек (в том числе ранее судимые по тяжелым статьям), наладила в Полтавской области масштабный сбыт наркотиков и психотропных препаратов через разветвленную сеть наркодилеров.

У группировки был также собственный подпольный "цех", в котором они переделывали травматическое оружие под боевые патроны.

СБУ сообщает, что ее сотрудники провели 17 обысков по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях и нашли незарегистрированное оружие и подготовленные к сбыту наркотики.

Организатору группировки и шести ее активным участникам сообщено о подозрении по статьям о незаконном владении оружием и обороте наркотических средств. Решается вопрос о подозрениях другим фигурантам и избрании мер пресечения.

7 октября 2022 года СБУ заявила о нейтрализации криминальной группировки, которая действовала под руководством беглого народного депутата Ильи Кивы.

Сергій Бережний

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