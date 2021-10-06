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Во Франции перехватили судно с тонной кокаина. Среди задержанных есть украинец – МИД

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 15:42
Во Франции перехватили судно с тонной кокаина. Среди задержанных есть украинец – МИД - Фото
Судно Trudy (Фото - ЕРА)

Во Франции задержали экипаж судна по подозрению в контрабанде наркотиков. На судне нашли одну тонну кокаина. Как сообщили в комментарии LIGA.net в Министерстве иностранных дел, среди задержанных – один украинец.

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По данным МИД, 4 октября правоохранительные органы Франции задержали возле Дюнкерка экипаж судна TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди задержанных членов экипажа – один гражданин Украины.

В ведомстве отметили, что украинское посольство уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь. Украинца обеспечили адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщает RFI, таможенная разведка перехватила грузовое судно возле порта Дюнкерка. На борту грузового судна обнаружили 1127 кг кокаина. Агентство AFP передает, что экипаж составляли около 20 человек: граждане РФ, Филиппин, Египта, Эфиопии, Украины и Румынии. Их всех задержали.

  • В июле 2021-го в Украину завезли из Ирана партию героина на 1 млрд грн. При этом наркотики привезли под видом кирпичей, которые оказались муляжом.
  • В августе в одесском порту в контейнерах с бананами правоохранители нашли почти 60 кг кокаина на $10 млн.

Читайте также: Силовики Украины и Молдовы накрыли наркосеть: изъято героина на 300 млн грн – видео

Оксана Житнюк, Владислав Сердюк
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наркотики франция кокаин контрабанда судно
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