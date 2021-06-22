Полиция Украины вместе с коллегами из Молдовы раскрыла транснациональную группу, которая переправляла наркотики в Европейский Союз. Изъято героина на 300 млн грн, передает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

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По данным правоохранителей, в группу входили граждане Турции и Молдовы. Они наладили схему поставок героина из Ирана в страны ЕС через Молдову и Украину, использовали в том числе временно оккупированный Крым.

Отмечается, что члены группы создали несколько фиктивных фирм, которые якобы занимались перевозкой стройматериалов, наркотики они прятали в пустотелых кирпичах.

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Героин направляли на склад в Молдове, там его фасовали и дальше направляли в ЕС, пишут в прокуратуре.

По результатам международной спецоперации Украины и Молдовы, было изъято 1092 брикета с героином, отмечают правоохранители. Их вес составил 235 кг, цена на черном рынке – более 300 млн грн или около 10 млн евро. В Молдове задержали семерых членов группы, им сообщили о подозрении по молдавскому законодательству.

В январе в Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире – "Эль Чапо из Азии".

В начале июня СБУ заявила, что полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств.

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Марк Сировой

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