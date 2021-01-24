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"Эль Чапо из Азии". В Нидерландах задержан один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире

24.01.2021, 09:55
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Нидерландах полицейские арестовали Це Чи Лопа, главу одной из крупнейших наркобанд в мире. Ордер на его арест выдала Австралия. Об этом сообщает BBC.

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Це Чи Лоп – гражданин Канады китайского происхождения, его группировка доминирует на азиатском рынке наркотиков. Мужчину задержали в аэропорту Амстердама, когда он собирался сесть на рейс в Канаду. Полиция Австралии отслеживала его более 10 лет. 

"Он был в списке самых разыскиваемых, его задержали на основании полученных нами сведений", – заявили в австралийской полиции. В операции по его задержанию участвовали правоохранители со всего мира. В 1990-х он провел девять лет в тюрьме из-за торговли наркотиками в США. 

56-летнего мужчину сравнивают с мексиканским наркобароном Хоакином "Эль Чапо" Гусманом из-за масштабов его группы. 

  • В октябре 2019 года полиция Мексики попробовала арестовать одного из сыновей Эль Чапо. Члены картеля отбили его у полиции, а в ноябре расстреляли одного из правоохранителей, который был причастен к аресту. 
Владислав Сердюк
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Азия наркобарон Це Чи Лоп

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