Картель в Мексике отбил у военных "Мышь", сына наркобарона: видео

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Вчера, 17 октября, отлично вооруженные боевики картеля окружили автомобиль спецназа Мексики и освободили одного из сыновей наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана. Недолгое заточение Овидио Гусмана по кличке "Мышь" вызвало интенсивные перестрелки в Кулиакане - бывшем оплоте картеля Синалоа, пишет Reuters.

Патруль военизированной полиции Нацгвардии Мексики проводил рейд по домам в городе в 600 км к северо-западу от Мехико.

Войдя в одно из помещений, силовики обнаружили четырех мужчин, включая Гусмана (тот обвиняется в незаконном обороте наркотиков в США), и задержали его. Как пишет местные СМИ, чтобы вывезти его из города, мужчину переодели в военную форму, тогда как сами спецназовцы были одеты "как бандиты".

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Но, пишет источник, боевики картеля "быстро одолели патруль". Те приняли решение отпустить подозреваемого, "чтобы попытаться избежать большего насилия в этом районе, сохранить жизни бойцов и восстановить спокойствие в городе".

Бандиты успели установить блокпосты на улицах Кулиакана и вели автоматический огонь.

Справка. "Коротышка" Гусман десятилетиями возглавлял картель Синалоа, дважды сбегал из тюрем, но в итоге был арестован и экстрадирован в США. В феврале 2019-го его признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному заключению. Считается, что у него около 12 детей, включая 28-летнего Овидио, которого подозревают в том, что он с детства работал на картель.

Все это произошло на фоне убийства 13 полицейских в западной части Мексики в начале этой недели, а также ликвидации военными 14 подозреваемых в бандитизме днем позже.

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