Мексика направила армию в город, где картель убил 13 полицейских

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Поселок Эль-Агуахе - точка противоборства картеля CJNG и группировки Лос-Виаграс, собранной из осколков Картеля рыцарей-тамплиеров

После убийства группы полицейских в западном мексиканском штате Мичоакан власти страны отправили туда подразделение из 80 солдат и армейский вертолет.

Правоохранители патрулировали город Эль-Агуахе, но 14 октября попали в засаду. Местные СМИ пишут, что нападавшие на пикапах были из наркокартеля Картель Нового поколения Халиско (CJNG): они убили по меньшей мере 13 полисменов и сожгли их авто. На следующий день в другой перестрелке в западном штате Герреро погибли 14 вооруженных гражданских и один военный. Пока неизвестно, связаны ли эти два нападения.

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Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил уверенность, что его жесткая политика по наркопреступлениям "в конечном итоге принесет дивиденды": "Мы обеспечим мир, мы полностью преданы этому делу, но (прошлые власти) позволили этому (разгулу преступности, - ред.) усилиться", - заявил он.

Полицейские, которые затем попали в засаду в Эль-Агуахе:

Предполагаемый главарь CJNG был убит полицией Мичоакана менее недели назад. Этот штат в течение многих лет подвергается насилию, связанному с картелями; к примеру, в августе девять человек нашли повешенными на мосту в качестве устрашения.

Несмотря на все усилия, пишет Би-би-си в Мехико, картель Халиско "стал гораздо более могущественным в последние годы, и не было никаких значительных побед над ним со стороны правительства штата или федерального правительства". В 2018-м по стране зафиксировано рекордное число убийств - более 29 000 только зафиксированных официально.

"Что еще хуже, 2019 год может превзойти этот показатель", - резюмировали в BBC News.

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Видео: Unidad de Inteligencia Ciudadana и Red-113 Michoacán

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Теги: Мексика, картель, CJNG
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