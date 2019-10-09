В Мексике протестующие привязали мэра к машине и провезли: видео

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Сообщается, что люди сделали это, потому что чиновник не выполнил своих обещаний

В мексиканском городе Лас-Маргаритас, штат Чьяпа, разгневанные жители района Санта-Рита-эль-Инвернадеро захватили главу муниципалитета Хорхе Луиса Эскандона, привязали его к автомобилю и провезли по улице. Через несколько минут мэра спасла полиция. Об этом сообщает El Heraldo.

По данным чьяпасских СМИ, жители Лас-Маргариты жители обвиняют Эскандона в том, что он не выполнил обещанные работы: не отремонтировал дорогу к их району и не продвигал их проекты на региональном уровне.

После инцидента муниципальные власти обвинили протестующих в попытке похищения политика и сообщили о по меньшей мере 30-ти задержанных и 20-ти раненых.

  • 28 августа по меньшей мере 23 человека погибли в результате пожара в мексиканском баре, который, по мнению полиции, возник в результате нападения, связанного с наркокартелями.

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Теги: Мексика, протест
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