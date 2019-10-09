В Мексике протестующие привязали мэра к машине и провезли: видео

В мексиканском городе Лас-Маргаритас, штат Чьяпа, разгневанные жители района Санта-Рита-эль-Инвернадеро захватили главу муниципалитета Хорхе Луиса Эскандона, привязали его к автомобилю и провезли по улице. Через несколько минут мэра спасла полиция. Об этом сообщает El Heraldo.
По данным чьяпасских СМИ, жители Лас-Маргариты жители обвиняют Эскандона в том, что он не выполнил обещанные работы: не отремонтировал дорогу к их району и не продвигал их проекты на региональном уровне.
После инцидента муниципальные власти обвинили протестующих в попытке похищения политика и сообщили о по меньшей мере 30-ти задержанных и 20-ти раненых.
Amarrado a una camioneta, habitantes de la comunidad Santa Rita Invernadero arrastran al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón. Vía @PortavozChiapas . pic.twitter.com/KAWle3ZXhk— José Juan Balcázar (@jjconfines) October 8, 2019
Читайте также: Россиянина приговорили в Мексике к 37,5 годам тюрьмы за убийство