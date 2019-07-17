Россиянина приговорили в Мексике к 37,5 годам тюрьмы за убийство

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Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам лишения свободы за убийство, совершенное в 2017 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В прокуратуре уточнили, что суд в штате Кинтана-Роо во вторник, 16 июля, также принял решение о выплате ущерба семье погибшего на сумму 405 тысяч песо (в пересчете около $22 тыс, - ред.).

Проживавший в Канкуне Макеев получил известность в Мексике после публикации оскорбительных видеороликов, в которых он угрожал жителям этой страны, используя в числе прочего нацистскую символику. "В мае 2017 года несколько сотен человек собрались у его дома, словесная перепалка переросла в драку. При этом Макеев нанес 19-летнему мексиканцу смертельное ножевое ранение", - отмечается в сообщении.

С тех пор россиянин находится в мексиканской тюрьме. Его канал в YouTube закрыт из-за нарушения правил.

В посольстве РФ в Мексике отметили, что статья уголовного кодекса Мексики, по которой осужден Макеев, предполагает возможность передачи осужденного в страну, гражданином которой он является. Макеев с подобной просьбой пока не обращался.

30 октября суд в Осло приговорил 17-летнего россиянина к девяти месяцам лишения свободы.