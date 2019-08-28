В Мексике неизвестные напали на посетителей бара: 23 погибших

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По меньшей мере 23 человека погибли в результате пожара в мексиканском баре, который, по мнению полиции, возник в результате нападения, связанного с наркокартелями. Об этом сообщает ВВС.

Восемь женщин и 15 мужчин погибли в баре Caballo Blanco (Белая лошадь) в городе Коацакоалькос, штат Веракрус. Еще 13 человек получили тяжелые ранения.

Мексиканские СМИ сообщили, что бар был усеян гильзами от огнестрельного оружия. Также, по информации журналистов, злоумышленники забросали помещение коктейлями Молотова.

Губернатор штата Веракрус заявил, что полиция преследует нападавших, и поклялся, что они "не останутся безнаказанными".

Официально прокуроры говорят, что пожар "мог быть результатом подлого нападения".

12 августа в мексиканском городе Ирапуато в штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, а трое получили ранения.