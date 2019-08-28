Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Мексике неизвестные напали на посетителей бара: 23 погибших

В Мексике неизвестные напали на посетителей бара: 23 погибших - Фото
Скриншот с видео
28.08.2019, 16:40

Губернатор штата Веракрус заявил, что полиция преследует нападавших, и поклялся, что они "не останутся безнаказанными"

По меньшей мере 23 человека погибли в результате пожара в мексиканском баре, который, по мнению полиции, возник в результате нападения, связанного с наркокартелями. Об этом сообщает ВВС.

Восемь женщин и 15 мужчин погибли в баре Caballo Blanco (Белая лошадь) в городе Коацакоалькос, штат Веракрус. Еще 13 человек получили тяжелые ранения.

Мексиканские СМИ сообщили, что бар был усеян гильзами от огнестрельного оружия. Также, по информации журналистов, злоумышленники забросали помещение коктейлями Молотова.

Губернатор штата Веракрус заявил, что полиция преследует нападавших, и поклялся, что они "не останутся безнаказанными".

Официально прокуроры говорят, что пожар "мог быть результатом подлого нападения".

12 августа в мексиканском городе Ирапуато в штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, а трое получили ранения. 

Напишите нам
Мексика наркотики наркокартель Коацакоалькос
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 