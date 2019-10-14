В Мексике члены картеля убили 14 полицейских

Иллюстративное фото - EPA

В мексиканском штате Мичоакан неизвестные, устроив засаду, убили 14 полицейских. Это одно из самых кровавых нападений на силы безопасности с тех пор, как в декабре 2018 г президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность, пишет Reuters.

Министерство общественной безопасности заявило, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы поймать тех, кто несет ответственность за нападение.

На опубликованных в соцсетях фото видны надписи, оставленные на расстрелянных автомобилях полиции. По данным агентства, их приписывают могущественному Картелю нового поколения Халиско (CJNG).

В течение многих лет Мичоакан был оплотом картеля CJNG, который в 2015 году был обвинен в серии нападений на полицию в соседнем штате Халиско.

9 октября в мексиканском городе Лас-Маргаритас, штат Чьяпас, разгневанные жители района Санта-Рита-эль-Инвернадеро захватили главу муниципалитета Хорхе Луиса Эскандона, привязали его к автомобилю и провезли по улице. Через несколько минут мэра спасла полиция.