Ураган из пуль. За арест сына Эль Чапо убит полицейский: видео

В Мексике офицер полиции, предположительно причастный к попытке ареста сына наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, был убит группой вооруженных людей, сообщает Independent.

Полицейский был застрелен на стоянке перед супермаркетом в городе Кульякан, убийцы припарковались рядом с его автомобилем и выпустили в жертву более 150 пуль.

18 октября полиция попыталась арестовать одного из сыновей Гусмана, но боевики картеля отбили его: видео.

Справка. "Коротышка" Гусман десятилетиями возглавлял картель Синалоа, дважды сбегал из тюрем, но в итоге был арестован и экстрадирован в США. В феврале 2019-го его признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному заключению.