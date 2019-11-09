Ураган из пуль. За арест сына Эль Чапо убит полицейский: видео

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В Мексике автомобиль офицера расстреляли на стоянке супермаркета

В Мексике офицер полиции, предположительно причастный к попытке ареста сына наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, был убит группой вооруженных людей, сообщает Independent.

Полицейский был застрелен на стоянке перед супермаркетом в городе Кульякан, убийцы припарковались рядом с его автомобилем и выпустили в жертву более 150 пуль.

Справка. "Коротышка" Гусман десятилетиями возглавлял картель Синалоа, дважды сбегал из тюрем, но в итоге был арестован и экстрадирован в США. В феврале 2019-го его признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному заключению.

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Теги: Мексика, картель, Эль Чапо, el chapo
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