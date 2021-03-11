Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве деятельность "мощной наркогруппировки", в результате 46 обысков изъяли 100 кг наркотиков и психотропов стоимостью $1,5 млн по ценам черного рынка. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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По оперативным данным, группировка занималась производством и сбытом оптовых партий наркотиков, психотропов и прекусоров. Ее ежемесячная прибыль составляла порядка 70 млн грн.

СБУ отмечает, что было проведено 46 обысков по месту проживания членов группы, в их транспортных средствах и трех нарколабораториях. Изъято:

– более 100 кг подготовленного к продаже амфетамина, MDMA PVP и метадона;

– пять тонн сырья для производства психотропов;

– оборудование для производства наркотиков;

– $300 000, 30 000 евро и 20 000 грн, полученных преступным путем.

Общая стоимость изъятых запрещенных веществ составляет порядка $1,5 млн по ценам черного рынка, пишет СБУ.

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По версии следствия, в группу входили 14 жителей столичного региона: они обустроили в частных домах Киевской области три лаборатории и ежемесячно производили около 150 кг наркотиков, которые сбывали через три интернет-магазина.

Задержаны девять организаторов и активных участников группы, пишет СБУ, остальных ищут оперативники. Задержанным сообщили о подозрения в незаконном производстве наркотиков и прекусоров с целью сбыта (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 111 УК). Сейчас им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также будет рассмотрен вопрос о квалификации действий организаторов по статье о создании преступной организации (ч. 1 ст. 255), по которой грозит аналогичное наказание.

9 марта в Бельгии провели крупнейшую в истории страны полицейскую операцию против наркобизнеса, которую планировали около двух лет. Было изъято около 17 тонн кокаина.

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Фото, видео – пресс-служба СБУ

Марк Сировой

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