Абсолютный рекорд. В ЕС нашли один из самых больших тайников с кокаином в истории – фото

Полиция Бельгии и Германии обнаружила в порту Гамбурга 16 тонн кокаина, спрятанных в грузовых контейнерах из Парагвая. В последствии нидерландские и бельгийские правоохранители нашли в Антверпене тайник с еще 7,2 тоннами наркотика. Об этом пишет The Guardian.

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Издание сообщает, что полицейские уже задержали 28-летнего мужчину по подозрению в организации контрабанды этой партии кокаина. Ее общий вес – 23 тонны.

"Изъятые мегапоставки вместе составляют абсолютный рекорд. Никогда раньше не было перехвачено столько кокаина одновременно", – отмечают правоохранители Нидерланд.

Рекордная партия кокаина была обнаружена после того, как немецкие таможенники обнаружили "явные нарушения" в содержимом банок с замазкой.

Следователи приказали разгрузить контейнеры с и обнаружили тайники с кокаином более чем в 1700 жестяных банках.

"Это самое большое количество кокаина, когда-либо конфискованное в Европе, и одно из крупнейших разовых изъятий в мире", – заявили немецкие таможенные органы.

13 октября 2020 года сообщалось, что в нидерландском городе Борселе прибой выкинул на пляж около 300 килограммовых пакетов с кокаином. Их пошли собирать местные жители.

6 ноября бельгийская полиция изъяла в порту Антверпена 11,5 тонн кокаина с судна, следовавшего из Гайаны.

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Станислав Стороженко

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