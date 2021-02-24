UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Абсолютный рекорд. В ЕС нашли один из самых больших тайников с кокаином в истории – фото

24.02.2021, 16:17
Абсолютный рекорд. В ЕС нашли один из самых больших тайников с кокаином в истории – фото - Фото
Один из контейнеров с контрабандным кокаином (Фото - ZOLLFAHNDUNGSAMT HAMBURG)

Полиция Бельгии и Германии обнаружила в порту Гамбурга 16 тонн кокаина, спрятанных в грузовых контейнерах из Парагвая. В последствии нидерландские и бельгийские правоохранители нашли в Антверпене тайник с еще 7,2 тоннами наркотика. Об этом пишет The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание сообщает, что полицейские уже задержали 28-летнего мужчину по подозрению в организации контрабанды этой партии кокаина. Ее общий вес – 23 тонны.

"Изъятые мегапоставки вместе составляют абсолютный рекорд. Никогда раньше не было перехвачено столько кокаина одновременно", – отмечают правоохранители Нидерланд.

Рекордная партия кокаина была обнаружена после того, как немецкие таможенники обнаружили "явные нарушения" в содержимом банок с замазкой. 

Следователи приказали разгрузить контейнеры с и обнаружили тайники с кокаином более чем в 1700 жестяных банках.

"Это самое большое количество кокаина, когда-либо конфискованное в Европе, и одно из крупнейших разовых изъятий в мире", – заявили немецкие таможенные органы.

Читайте также: Европол нанес удар по наркосиндикату: арестованы люди, машины и самолеты – видео операции

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кокаин контрабанда ЕС наркотики
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 