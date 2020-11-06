В Бельгии обнаружили одну из самых крупных в мире партий кокаина – 11,5 тонн

Руководителем группы, которая занималась контрабандой наркотика, был бывший шеф полиции, пишет The Brussels Times

Бельгийская полиция изъяла в порту Антверпена 11,5 тонн кокаина с судна, следовавшего из Гайаны. В прокуратуре страны утверждают, что это самая крупная в мире заграничная партия наркотиков, которую когда-либо находили правоохранители. Об этом пишет The Brussels Times.

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В ходе операции были задержаны трое полицейских, а также управляющий портом и адвокат – их обвиняют в пособничестве 20 преступникам, которые уже были арестованы ранее.

По сообщениям бельгийских правоохранителей группа занималась организацией крупных регулярных поставок наркотиков из Южной Америки в Бельгию, а ее руководителем был бывший шеф полиции.

Издание сообщает, что приблизительная стоимость обнаруженных наркотиков составляет около 900 млн евро.

13 ноября сообщалось, что в нидерландском городе Борселе прибой выкинул на пляж около 300 килограммовых пакетов с кокаином. Их пошли собирать местные жители.

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Станислав Стороженко

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