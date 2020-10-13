В Нидерландах на пляж выбросило 300 пакетов с кокаином – местные пришли собирать

Полицейские оцепили пляж практически с самого начала появления упаковок с наркотиками на берегу, но это не спасло от расхищения их местным населением

В нидерландском городе Борселе прибой выкинул на пляж около 300 килограммовых пакетов с кокаином. Полиции удалось собрать большую часть, но местные жители тоже начали "охоту" на посылки, передает местная телерадиокомпания NOS.

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Первые упаковки с кокаином стали находить на побережье еще 6 октября – в тот же день полицейские оцепили пляж, но это не остановило население. Затем количество пакетов, выкинутых на берег прибоем, равно как и количество "охотников", стало расти.

Полицейские арестовали нескольких человек: среди них были и двое мужчин, приехавших на пляж "просто подышать воздухом" – при проверке их автомобиля правоохранители нашли 30 уже упакованных свертков с наркотиками.

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Дарья Мостовая

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