Изъяли 17 тонн кокаина. В Бельгии провели спецоперацию против наркобизнеса

Сегодня, 9 марта, в Бельгии провели крупнейшую в истории страны полицейскую операцию против наркобизнеса, которую планировали около двух лет. Об этом сообщает The Brussels Times.

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В ходе спецоперации 1500 правоохранители арестовали 48 подозреваемых, изъяли 17 тонн кокаина, а также бриллианты, ювелирные изделия, роскошные автомобили, полицейскую форму и оружие на общую сумму 1,2 млн евро.

Во время расследования полицейские перехватили около миллиарда сообщений с платформы обмена "невзламываемыми" шифрованными сообщениями Sky ECC, из которых почти половину уже дешифровали.

В федеральной прокуратуре Бельгии заявили, что действовали параллельно с правоохранителями Нидерландов, которые за последние дни арестовали более 70 подозреваемых, изъяли много оружия и наркотиков, а также захватили сервер Sky ECC.

Ранее сегодня сообщалось, что на суде в США над гондурасским торговцем наркотиками Джованни Фуэнтесом Рамиресом помощник прокурора заявил, что есть свидетель встреч между ним и президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом, на которых они планировали контрабанду кокаина в США.

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Наталия Медведева

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