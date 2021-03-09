В США президента Гондураса обвинили в участии в контрабанде наркотиков

На суде в США над гондурасским торговцем наркотиками Джованни Фуэнтесом Рамиресом помощник прокурора заявил, что есть свидетель встреч между ним и президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом, на которых они планировали контрабанду кокаина в США. Об этом сообщает AP со ссылкой на федеральную прокуратуру Нью-Йорка.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Помощник прокурора США Джейкоб Гутвиллиг сказал во время вступительного слова, что бухгалтер присутствовал на встрече, когда Эрнандес якобы сказал, что хотел бы "засунуть наркотики прямо в носы гринго, затопив Соединенные Штаты кокаином".

Эрнандес ранее отрицал свою причастность к наркоторговцам. Ему не предъявлено обвинение.

По словам представителя прокуратуры, встречи предположительно произошли в 2013 и 2014 годах. Свидетель будет давать показания в суде.

Прокуратура ранее заявляла, что Рамирес заплатил Эрнандесу $25 000 за то, чтобы ему разрешили беспрепятственно перемещать наркотики по стране.

В январе федеральные прокуроры США подали ходатайства по делу Рамиреса, заявив, что Эрнандес брал взятки у торговцев наркотиками и заставлял вооруженные силы страны защищать лабораторию по производству кокаина и поставки в Соединенные Штаты.

Президент Гондураса ранее участвовал в судебном процессе, в результате которого в 2019 году был осужден один из его братьев, Хуан Антонио Эрнандес. Тогда Эрнандеса обвинили в получении более $1 миллиона от мексиканского торговца наркотиками Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.

Эрнандес отрицает любые предположения о том, что сотрудничал с наркоторговцами или получал от них деньги.

Читайте также: Абсолютный рекорд. В ЕС нашли крупнейший тайник с кокаином в истории мира – фото

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.