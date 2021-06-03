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03.06.2021, 13:06

СБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фото

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СБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фотоСБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фотоСБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фотоСБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фото
СБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фотоСБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фотоСБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фотоСБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фото
СБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фотоСБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фотоСБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фотоСБУ: Полицейская под Одессой продавала наркотики из вещественных доказательств – фото

Служба безопасности Украины раскрыла полицейскую из Одесской области, которая, по данным следствия, воровала наркотики из вещественных доказательств для продажи. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, полицейская действовала в составе наркогруппировки, которая сбывала наркотики местным жителям самостоятельно и через подконтрольных дилеров.

Как сообщается, спецслужба задокументировала, что полицейская подменила 0,5 кг кокаина, изъятого как вещественное доказательство в другом уголовном деле в прошлом году. Этот кокаин наркогруппировка пыталась реализовать мелкими партиями, пишут в СБУ.

Кроме того, правоохранители пишут, что по месту проживания фигурантов дела и работы сотрудницы полиции было изъято еще несколько грамм кокаина.

Открыто уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 307), отмечают в СБУ. Следственно-оперативные действия продолжаются, устанавливается возможная причастность других сотрудников полиции.

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Теги: полиция, сбу, наркотики, одесса, кокаин, одесская область
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