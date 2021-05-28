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В Британии наркоторговца взяли по фото с сыром: полиция считала с него отпечатки пальцев

28.05.2021, 11:05
В Британии наркоторговца взяли по фото с сыром: полиция считала с него отпечатки пальцев - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В британском городе Ливерпуль полисмены поймали крупного торговца наркотиками – им помогла фотография, которую тот разместил в интернете. На фото Карл Стюарт держит в руке кусок сыра, а его пальцы открыты к объективу. В результате копы смогли считать отпечатки пальцев прямо со снимка, пишет АР.

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Изначально Стюарт разместил фото с сыром в приватном чате EncroChat, однако полиция смогла взломать чат и получила доступ ко всем материалам. После сканирования пальцев и ладони с фотографии копы обнаружили, что перед ними закоренелый торговец наркотиками. А так как преступник разместил снимок под своим именем, арестовать его было несложно.

В суде Стюарт сознался, что участвовал в крупных поставках и распространении кокаина и героина. Судья приговорил его к 13, 5 годам тюремного заключения.

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Дарья Мостовая
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