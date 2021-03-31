В штате Нью-Йорк разрешили рекреационный каннабис взрослым от 21 года

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий употребление марихуаны с рекреационной целью взрослым от 21 года. Ранее этот закон одобрили Сенат и Ассамблея штата, сообщает CNN.

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Закон снимает судимости за действия с марихуаной, которые теперь считаются легальными, и предусматривает выдачу лицензий производителям и дистрибьюторам продукции из каннабиса.

Взрослые в возрасте от 21 года и старше могут покупать каннабис у официальных продавцов и иметь при себе до 85 грамм каннабиса и до 24 грамм его концентрата. Через 18 месяцев после начала продаж жители штата будут иметь право выращивать в домашних условиях до шести растений конопли.

В офисе Куомо ранее заявляли, что развитие индустрии рекреационного каннабиса в Нью-Йорке может создать от 30 000 до 60 000 рабочих мест и приносить в бюджет $350 млн ежегодно в виде налогов.

Между 2018 и 2021 годами законодатели Нью-Йорка неоднократно пытались легализовать рекреационный каннабис, но разногласия по поводу распределения налоговых поступлений от продаж (а в случае сессии 2020 года – пандемия COVID-19 ) помешали этому.

Нью-Йорк стал 15-м штатом, легализовавшим использование каннабиса в рекреационных целях.

Как пишет New York Times, закон разрешает жителям штата курить каннабис в общественных местах везде, где разрешено курение табака, хотя местные органы власти и новое государственное агентство могут ввести правила для более строгого контроля за курением каннабиса в общественных местах. Курение каннабиса запрещено в школах, на рабочем месте и в автомобиле. В городе Нью-Йорк запрет будет распространяться на парки, пляжи, переходные площади и детские площадки, где запрещено курение табака.

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Вадим Ребрина

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