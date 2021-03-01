Вирджиния стала 16 штатом в США, где решили легализовать марихуану
Вирджиния станет 16 штатом США, который легализует употребление марихуаны взрослыми. В штате приняли соответствующий закон, сообщает Голос Америки.
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Как отмечается, новые правила будут разрешать лицам старше 21 года свободно владеть марихуаной и продавать ее. Взрослые смогут владеть 29,5 граммами конопли, а также выращивать дома не более четырех кустов. Новые правила вступят в силу с 2024 года.
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Сообщается, что закон также ставит в приоритет выдачи лицензий на развитие бизнеса темнокожим американцам. Авторы законопроекта объясняли, что в течение многих лет афроамериканцы непропорционально чаще сталкивались с уголовной ответственностью за сбыт легких наркотиков.
В издании пишут, что новые правила утвердили большинство законодателей штата, однако против них выступали представители Республиканской партии. Вирджиния станет 16 штатом США, где решили легализовать марихуану.
- Ранее разрешили использовать коноплю в рекреационных целях в 15 штатах США (Калифорния, Аляска, Аризона, Вашингтон и другие), а также в столичном округе Колумбия.
- Осенью 2020-го президент Владимир Зеленский вынес вопрос легализации в Украине медицинского каннабиса на опрос, который проводился во время местных выборов.
- Легализацию медицинского каннабиса поддержали 64% опрошенных, однако репрезентативность выборки неизвестна.
- В декабре 2020-го глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорил, что в Украине могут легализовать медицинский каннабис до конца года. Однако этого пока не произошло.
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