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Вирджиния стала 16 штатом в США, где решили легализовать марихуану

01.03.2021, 06:32
Вирджиния стала 16 штатом в США, где решили легализовать марихуану - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вирджиния станет 16 штатом США, который легализует употребление марихуаны взрослыми. В штате приняли соответствующий закон, сообщает Голос Америки.

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Как отмечается, новые правила будут разрешать лицам старше 21 года свободно владеть марихуаной и продавать ее. Взрослые смогут владеть 29,5 граммами конопли, а также выращивать дома не более четырех кустов. Новые правила вступят в силу с 2024 года.

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Сообщается, что закон также ставит в приоритет выдачи лицензий на развитие бизнеса темнокожим американцам. Авторы законопроекта объясняли, что в течение многих лет афроамериканцы непропорционально чаще сталкивались с уголовной ответственностью за сбыт легких наркотиков.

В издании пишут, что новые правила утвердили большинство законодателей штата, однако против них выступали представители Республиканской партии. Вирджиния станет 16 штатом США, где решили легализовать марихуану.

Марк Сировой
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Вирджиния США каннабис конопля марихуана легализация
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