Победителя Евровидения заподозрили в приеме наркотиков во время финала, он отрицает

Солиста итальянской группы Måneskin, победившей на конкурсе песни Евровидение, Дамиано Давида заподозрили в употреблении наркотиков во время финала. Он отрицает. Об этом сообщает BBC.

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"Я не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята. Не говорите так, никакого кокаина", – сказал он.

В заявлении Евровидения говорится, что певец добровольно сдаст тест на наркотики по возвращении в свою страну.

В сети распространилось видео, на котором Дамиано склоняется над столом и потом встряхивает головой.

Когда его спросили об этом во время пресс-конференции после их победы, артист сказал, что посмотрел вниз, потому что гитарист Томас Рагги разбил стекло.

Итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем Евровидения-2021.

Наталия Медведева

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