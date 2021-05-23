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Победителя Евровидения заподозрили в приеме наркотиков во время финала, он отрицает

23.05.2021, 21:48
Победителя Евровидения заподозрили в приеме наркотиков во время финала, он отрицает - Фото
Maneskin (Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)

Солиста итальянской группы Måneskin, победившей на конкурсе песни Евровидение, Дамиано Давида заподозрили в употреблении наркотиков во время финала. Он отрицает. Об этом сообщает BBC.

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"Я не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята. Не говорите так, никакого кокаина", – сказал он.

В заявлении Евровидения говорится, что певец добровольно сдаст тест на наркотики по возвращении в свою страну.

В сети распространилось видео, на котором Дамиано склоняется над столом и потом встряхивает головой.

Когда его спросили об этом во время пресс-конференции после их победы, артист сказал, что посмотрел вниз, потому что гитарист Томас Рагги разбил стекло.

  • Итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем Евровидения-2021.

Наталия Медведева
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наркотики евровидение Maneskin
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