UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кирпичи оказались муляжом. В Украину завезли партию героина на 1 млрд грн – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 17:19
Кирпичи оказались муляжом. В Украину завезли партию героина на 1 млрд грн – фото - Фото
Муляжи кирпичей (Фото - Facebook Ирины Венедиктовой)

В Украину завезли из Ирана партию героина на 1 млрд грн. При этом наркотики привезли под видом кирпичей, которые оказались муляжом. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она сообщила, что силовики задержали двух братьев – граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в Украину. Они оказались членами транснациональной преступной группировки, которая занимается контрабандой героина из Ирана через Армению и Грузию в Украину.

Группировка продавала наркотики в Украине и оккупированном Крыму, а также возила мелкие партии в ЕС. По словам Венедиктовой, организаторы устраивали даже "пробные" рейсы без наркотиков, чтобы проверить бдительность таможенников, и потом уже переправлять героин.

Грузовое авто с крупной партией наркотиков приехало из Ирана на один из киевских складов. В прицепе правоохранители нашли муляжи кирпичей, в которых был героин. Сообщается о 1159 брикетах – это 368 кг наркотиков стоимостью более 1 млрд грн.

Читайте также: Силовики Украины и Молдовы накрыли наркосеть: изъято героина на 300 млн грн – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым наркотики контрабанда героин муляж кирпичи
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 