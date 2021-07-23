Кирпичи оказались муляжом. В Украину завезли партию героина на 1 млрд грн – фото
В Украину завезли из Ирана партию героина на 1 млрд грн. При этом наркотики привезли под видом кирпичей, которые оказались муляжом. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.
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Она сообщила, что силовики задержали двух братьев – граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в Украину. Они оказались членами транснациональной преступной группировки, которая занимается контрабандой героина из Ирана через Армению и Грузию в Украину.
Группировка продавала наркотики в Украине и оккупированном Крыму, а также возила мелкие партии в ЕС. По словам Венедиктовой, организаторы устраивали даже "пробные" рейсы без наркотиков, чтобы проверить бдительность таможенников, и потом уже переправлять героин.
Грузовое авто с крупной партией наркотиков приехало из Ирана на один из киевских складов. В прицепе правоохранители нашли муляжи кирпичей, в которых был героин. Сообщается о 1159 брикетах – это 368 кг наркотиков стоимостью более 1 млрд грн.
- 30 июня СБУ сообщила, что четыре гражданина Турции пытались переправить через Украину в Евросоюз более тонны героина.
- 21 июля в аэропорту Борисполь задержали двух наркокурьеров, один из которых проглотил килограмм кокаина.
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