Кирпичи оказались муляжом. В Украину завезли партию героина на 1 млрд грн – фото

В Украину завезли из Ирана партию героина на 1 млрд грн. При этом наркотики привезли под видом кирпичей, которые оказались муляжом. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

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Она сообщила, что силовики задержали двух братьев – граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в Украину. Они оказались членами транснациональной преступной группировки, которая занимается контрабандой героина из Ирана через Армению и Грузию в Украину.

Группировка продавала наркотики в Украине и оккупированном Крыму, а также возила мелкие партии в ЕС. По словам Венедиктовой, организаторы устраивали даже "пробные" рейсы без наркотиков, чтобы проверить бдительность таможенников, и потом уже переправлять героин.

Грузовое авто с крупной партией наркотиков приехало из Ирана на один из киевских складов. В прицепе правоохранители нашли муляжи кирпичей, в которых был героин. Сообщается о 1159 брикетах – это 368 кг наркотиков стоимостью более 1 млрд грн.

30 июня СБУ сообщила, что четыре гражданина Турции пытались переправить через Украину в Евросоюз более тонны героина.

21 июля в аэропорту Борисполь задержали двух наркокурьеров, один из которых проглотил килограмм кокаина.

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Оксана Житнюк

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