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Через Украину в ЕС пытались провезти тонну героина под видом риса – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 12:55
Через Украину в ЕС пытались провезти тонну героина под видом риса – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Во Львовской области раскрыли схему контрабанды наркотиков. Четыре гражданина Турции пытались переправить через Украину на территорию Евросоюза более одной тонны героина, пишет пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По версии следствия, наркодилеры разработали пошаговую схему транзита, функционал был распределен между всеми участниками группы – одни привозили героин в Украину из Пакистана, другие доставляли его в Европу. Наркотики пытались перевезти под видом риса.

Сейчас фигуранты арестованы, им объявили о подозрении по статье о контрабанде наркотиков, их незаконной перевозке и сбыте.

Читайте также: СБУ: Полицейская из Одессы продавала наркотики из вещественных доказательств – фото

Дарья Мостовая
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наркотики героин рис
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