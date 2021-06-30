Через Украину в ЕС пытались провезти тонну героина под видом риса – СБУ
30.06.2021, 12:55
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Во Львовской области раскрыли схему контрабанды наркотиков. Четыре гражданина Турции пытались переправить через Украину на территорию Евросоюза более одной тонны героина, пишет пресс-центр Службы безопасности Украины.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По версии следствия, наркодилеры разработали пошаговую схему транзита, функционал был распределен между всеми участниками группы – одни привозили героин в Украину из Пакистана, другие доставляли его в Европу. Наркотики пытались перевезти под видом риса.
Сейчас фигуранты арестованы, им объявили о подозрении по статье о контрабанде наркотиков, их незаконной перевозке и сбыте.
- 22 июня силовики Украины и Молдовы накрыли наркосеть - изъяли героина на 300 млн грн.
Читайте также: СБУ: Полицейская из Одессы продавала наркотики из вещественных доказательств – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии