Проглотил килограмм кокаина. В аэропорту Борисполь задержали наркокурьера: фото
Сегодня, 21 июля, в аэропорту Борисполь задержали двух наркокурьеров, один из которых проглотил килограмм кокаина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Правоохранители заявили о ликвидации канала международного наркотрафика из Латинской Америки.
По данным МВД, участники международной преступной группировки планировали организовать канал поставки наркотиков в Украину через аэропорт Борисполь.
Правоохранители сообщили, что у двоих иностранцев обнаружили два килограмма кокаина. У одного из них наркотики нашли в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более килограмма кокаина в желудочно-кишечном тракте.
Иностранцев задержали и сообщили им о подозрении в контрабанде наркотиков.
- 30 июня СБУ сообщила, что четыре гражданина Турции пытались переправить через Украину в Евросоюз более тонны героина.
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