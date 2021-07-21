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Проглотил килограмм кокаина. В аэропорту Борисполь задержали наркокурьера: фото

21.07.2021, 17:54
Проглотил килограмм кокаина. В аэропорту Борисполь задержали наркокурьера: фото - Фото
Фото: МВД

Сегодня, 21 июля, в аэропорту Борисполь задержали двух наркокурьеров, один из которых проглотил килограмм кокаина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Правоохранители заявили о ликвидации канала международного наркотрафика из Латинской Америки.

По данным МВД, участники международной преступной группировки планировали организовать канал поставки наркотиков в Украину через аэропорт Борисполь.

Правоохранители сообщили, что у двоих иностранцев обнаружили два килограмма кокаина. У одного из них наркотики нашли в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более килограмма кокаина в желудочно-кишечном тракте.

Иностранцев задержали и сообщили им о подозрении в контрабанде наркотиков.

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Наталия Медведева
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наркотики аэропорт борисполь кокаин
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