В одесском порту нашли "товар" итальянской мафии. В бананах был кокаин на $10 млн – видео
В одесском порту в контейнерах с бананами нашли почти 60 кг кокаина на $10 млн. Это была вторая партия "товара" задержанных ранее организаторов наркотрафика, сообщают пресс-службы Министерства внутренних дел и Госпогранслужбы.
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По данным Департамента стратегических расследований, найденный в бананах кокаин – это вторая партия наркотиков, которую должны были получить задержанные участники итальянской мафиозной группировки Ндрангета.
Вторую партию кокаина правоохранители изъяли 15 августа в порту Южный.
В полиции сообщают, что наркотики были спрятаны в полостях контейнера с бананами, а их стоимость составляет $10 млн. Контейнеры прибыли в одесский порт из Эквадора.
По данным ГПСУ, правоохранители провели углубленную проверку контейнера, в конструкции которого было спрятано 50 брикетов весом почти 60 кг. На месте провели экспресс-анализ, который подтвердил, что в брикетах был кокаин.
Правоохранители напомнили, что на прошлой неделе в Одессе задержали трех членов Ндрангеты из Украины, Румынии и Албании. Тогда у задержанных тоже изъяли 50 брикетов кокаина весом 60 кг. По информации следствия, они хотели переправить кокаин контрабандой в страны Евросоюза.
- 9 августа 2021-го СБУ задержала трех представителей итальянской мафиозной группировки Ндрангета. По версии правоохранителей, они занимались контрабандой кокаина в Одессе.
- 12 августа сообщалось, что Украина и США подписали меморандум о совместном противодействии транснациональному наркотрафику.
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