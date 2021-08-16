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В одесском порту нашли "товар" итальянской мафии. В бананах был кокаин на $10 млн – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 12:36
В одесском порту нашли
Кокаин в одесском порту (Фото - Нацполиция)

В одесском порту в контейнерах с бананами нашли почти 60 кг кокаина на $10 млн. Это была вторая партия "товара" задержанных ранее организаторов наркотрафика, сообщают пресс-службы Министерства внутренних дел и Госпогранслужбы.

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По данным Департамента стратегических расследований, найденный в бананах кокаин – это вторая партия наркотиков, которую должны были получить задержанные участники итальянской мафиозной группировки Ндрангета.

Вторую партию кокаина правоохранители изъяли 15 августа в порту Южный.

В полиции сообщают, что наркотики были спрятаны в полостях контейнера с бананами, а их стоимость составляет $10 млн. Контейнеры прибыли в одесский порт из Эквадора.

По данным ГПСУ, правоохранители провели углубленную проверку контейнера, в конструкции которого было спрятано 50 брикетов весом почти 60 кг. На месте провели экспресс-анализ, который подтвердил, что в брикетах был кокаин.

Правоохранители напомнили, что на прошлой неделе в Одессе задержали трех членов Ндрангеты из Украины, Румынии и Албании. Тогда у задержанных тоже изъяли 50 брикетов кокаина весом 60 кг. По информации следствия, они хотели переправить кокаин контрабандой в страны Евросоюза.

СПРАВКА. Ндрангета — крупная итальянская организованная преступная группировка из Калабрии — самой бедной провинции Италии. Хотя Ндрангета далеко не так известна, как сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра, она считается одной из самых "могущественных" преступных организаций в мире. Действует в Италии, США, Австралии, странах ЕС, а также Аргентине, Колумбии и Мексике.

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Оксана Житнюк
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Ндрангета итальянская мафия наркотики одесса кокаин контрабанда порт
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